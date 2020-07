Primele meciuri de tenis din cadrul circuitului ATP vor avea loc in august

Startul turneelor de categoria ATP Challenger Tour se va da la Praga (Cehia) respectiv Todi (Italia), in perioada 17-23 august, urmate apoi, din data de 24 august, de competitiile de la Praga, Orlando (SUA) si Trieste (Italia).In calendarul anuntat de ATP, in luna septembrie sunt programate, printre altele, turnee la Prostejov (Cehia), Aix-en-Provence (Franta) si Parma (Italia).ATP a precizat ca la aceste turnee de categoria Challenger vor fi in vigoare masuri de protectie contra Covid-19 si din acest motiv durata lor va creste la noua zile, iar pe tabloul principal pot fi inscrisi 32 jucatori, respectiv 16 pe tabloul de calificari.