Tenismanul Stan Wawrinka a castigat turneul Challenger de la Praga

In finala acestei competitii disputate pe zgura, Wawrinka l-a invins pe rusul Aslan Karatev (253 ATP), cu 7-6 (7/2), 6-4.Elvetianul nu a mers in SUA pentru Masters 1000 de la Cincinnati, mutat la New York, si pentru US Open, turneu pe care l-a castigat in 2016. El a preferat sa evite bula sanitara din metropola americana si sa se pregateasca pentru scurtul sezon pe zgura, al carui apogeu va fi Roland Garros (27 septembrie-11 octombrie).Triplu castigator de Mare Slem, Wawrinka nu a mai participat la o competitie de la sfertul sau de finala in turneul ATP 500 de la Acapulco, in luna februarie, inainte de inghetarea circuitului din cauza pandemiei.Ultimul sau titlu a fost obtinut la turneul ATP 250 de la Geneva (zgura) in 2017.