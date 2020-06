Turneul ATP de la Tokyo a fost anulat din cauza coronavirusului

Ziare.

com

"Tinand cont de ingrijorarile suscitate de un al doilea val de infectie in Japonia si in strainatate, am ajuns la concluzia dureroasa ca trebuie sa anulam turneul", au explicat organizatorii.Anul trecut, turneul de la Tokyo a fost castigat de Novak Djokovici Japonia a inregistrat 900 de decese la 17.000 de cazuri, dar autoritatile se tem de un al doilea val, iar organizatorii nu vor sa-si asume riscuri.