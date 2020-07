Un nou tenismen a fost testat pozitiv cu coronavirus

"Din nefericire, am fost testat pozitiv vineri seara cu Covid-19 si trebuie sa ma retrag de la evenimentul All-American Team Cup, din Atlanta, din acest weekend. In ultimele doua luni, m-am antrenat in Florida si am fost testat negativ acolo pana in urma cu o saptamana. Voi mai fi testat o data saptamana viitoare, dar deja am inceput protocolul de carantina", a notat Tiafoe pe Twitter