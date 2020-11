Medvedev a castigat Turneul Campionilor la tenis

Medvedev l-a invins in finala pe austriacul Dominic Thiem, numarul 3 mondial, scor 4-6, 7-6 (2), 6-4, in doua ore si 42 de minute.Pentru rus a fost prima finala de Turneul Campionilor, iar pentru Thiem a doua, dupa cea pierduta anul trecut in fata grecului Stefanos Tsitsipas.La dublu, competitia a fost castigata de echipa formata din olandezul Wesley Koolhof si croatul Nikola Mektic. Koolhof si Mektic au invins in finala echipa Jurgen Melzen/Edouard Roger-Vasselin (Austria/Franta), scor 6-2, 3-6, 10-5, intr-o ora si 16 minute.