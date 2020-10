VIDEO Scene incredibile la un turneu de tenis. Rusul Khachanov, aproape sa rupa fileul, apoi a dat cu racheta in scaunul arbitrului

Karen Khachanov got nervous against chair umpire yesterday during his match vs Evans in Antwerp



(🎥 @tennistv) pic.twitter.com/ff7yCYQHzP- We Are Tennis (@WeAreTennis) October 24, 2020

In tie-break-ul setului secund, la scorul de 6-3, 6-6, 7-7, pentru Khachanov, Evans a trimis o minge spre linia laterala a terenului, pe care arbitrul a considerat-o buna, iar rusul, aut. Favoritul a pus racheta pe teren si a inceput sa se certe cu arbitrul. "Este o gluma (n.r. - decizia)!", i-a strigat Khachanov arbitrului de scaun de mai multe ori."Toata lumea a vazut ca a fost aut, esti beat?", a continuat jucatorul.Partida a continuat si rusul a pierdut serul la 7, in tie-break. In pauza care a urmat, Hacianov a dat un sut in fileu si a lovit cu racheta scaunul arbitrului. Evans avea sa se impuna si in decisiv, cu 6-4, si sa se califice in semfinale.Khachanov, care a primit doar un avertisment pentru iesirile lui nervoase, si-a cerut scuze dupa intalnirea de vineri."As vrea sa spun ca dupa meci am vorbit cu arbitrul. Ii parea foarte rau si mi-a cerut iertare pentru greselile pe care le-a facut in timpul meciului si eu mi-am cerut scuze pentru comportamentul meu grosolan. In cele din urma, suntem cu totii oameni si putem sa gresim. Nu am vrut sa ranesc pe nimeni si sa ma comport asa. Pur si simplu nu mi-am putut controla furia in acele momente cruciale, care ilustreaza in cele din urma rezultatul meciului. Va multumesc tuturor pentru sprijin", a scris el, pe retelele de socializare.