Turneul de tenis Australian Open, in pericol din cauza coronavirusului. Cand ar putea avea loc

La inceputul saptamanii, premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a anuntat ca deocamdata nu se poate asigura carantina pentru jucatori inca din decembrie, in vederea participarii la turneele de pregatire de dinainte de primul Grand Slam al anului."Sunt increzator ca Openul Australiei va avea loc la inceputul anului. Nu pot spune inca in ce conditii si cand, dar muncim in acest sens", a afirmat, sambata, Andrews, pentru Herald Sun.