Copil, prima victorie romaneasca la Australian Open 2015

Marius Copil, locul 194 in lume, a inceput cu dreptul calificarile la Australian Open, grandioasa competitie gazduita de Melbourne, deschizand seria de 4 a turneelor de Mare Slam ale anului.

Astfel, in runda 1 preliminara, jucatorul nostru a dispus cu scorul de 6-4, 7-5 de Horacio Zaballos, un argentinian aflat pe pozitia 124 in ierarhia ATP.

Mai departe, ininte de turul decisiv de acces pe tabloul principal, Copil va avea la fileu un adversar destul de abordabil, e vorba de un german situat pe un modest 418 ATP, Philipp Petzschner.

De punctat ca tenisul romanesc are o prezenta consistenta in calificarile feminine, miercuri si joi urmand sa intre in "focuri" Andreea Mitu (116 WTA), Ana Bogdan (208 WTA) si Patricia Maria Tig (215).

Pe tabloul principal le avem intrate direct pe Simona Halep, Irina Camelia Begu, Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru si Sorana Carstea.

