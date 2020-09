John McEnroe: "Djokovici va fi baiatul rau pentru restul carierei sale"

"Cred ca l-a ajuns presiunea. Cred ca s-au intamplat multe in afara terenului. In mod evident, l-au afectat si acum, indiferent daca ii place sau nu, va fi baiatul rau pentru tot restul carierei sale. Va fi interesant sa vedem cum se descurca. Se lupta cu istoria, incearca sa-i intreaca pe Rafa (n.r. - Nadal) si Roger (n.r. - Federer, la numarul de grand slam-uri castigate).Este mai tanar, stim cu totii asta. Are multe lucruri in favoarea lui, dar aceasta este evident o pata pe care nu o va putea sterge, indiferent daca ii place sau nu. Sa vedem cum va face fata acestei situatii de acum inainte. Ce tip de reactie va primi din partea celorlalti jucatori? Ce tip de reactie va primi atunci cand fanii vor incepe sa revina pe arenele sportive? Toate acestea sunt probleme la care nu stii raspunsurile... Sunt pur si simplu uimit, uimit ca a facut ceva atat de stupid, intr-o situatie in care era favoritul absolut", a declarat cvadruplul campion al US Open, la ESPN.Djokovici are 17 grand slam-uri castigate, fata de 20, Federer si 19, Nadal.Liderul ATP , sarbul Novak Djokovici, a fost descalificat, duminica, dupa ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, in optimile de finala ale US Open.La scorul de 5-6, dupa un break al adversarului, in primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta catre fundul terenului, aparent fara intentia de a viza pe cineva.Mingea a lovit in gat o femeie arbitru de linie, care s-a prabusit la pamant. Sarbul si-a cerut scuze, dar a fost descalificat.