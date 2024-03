Moment bizar la Australian Open: Doua jucatoare s-au luat la cearta direct pe teren din cauza salutului de la final (Video)

Un moment de-a dreptul bizar a avut loc dupa un meci din primul tur de la Australian Open.

Yulia Putintseva a invins-o pe Barbora Strycova cu 6-4, 7-6 (1), dar acest meci s-a remarcat printr-un moment petrecut la final.

Cand cele doua jucatoare s-au indreptat spre fileu pentru a se saluta, Strycova a gesticulat nervos dupa ce Putintseva i-a strans mana. Nici Putintseva nu s-a lasat mai prejos si a raspuns si ea cu un gest nervos.

La finalul meciului, Strycova a acuzat-o pe Putintseva ca i-a strans mana mult prea tare si ca nu a fost deloc fair-play.

"Imi place sa strang mana normal, dar ea a venit si m-a strans hard core! Oasele mele, au, auuu! Am intrebat-o de ce a facut asta si mi-a zis ca si eu i-am strans mana. Da, dar eu ti-am strans mana normal! Dar de ce a facut asta?", a spus Strycova dupa meci.

Din cate se pare, gestul Putintsevei ar fi fost unul deliberat. Asta deoarece Strycova s-a remarcat in lumea tenisului prin faptul ca insista ca salatul de la final sa fie cordial.

Putintseva a fost acuzata in trecut ca saluta doar de dragul de a saluta, iar acum s-a "razbunat" si a salutat-o cu toata puterea pe Strycova.

I KNEW STRYCOVA AND PUTINTSEVA WON'T DISSAPPOINT ME! HANDSHAKE OF THE YEAR pic.twitter.com/hCo1PHmGnS