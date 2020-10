Organizatorii turneului de tenis Australian Open cauta solutii de relaxare a carantinei pentru jucatori

''Daca un jucator intra in carantina si trebuie sa ramana blocat in hotel pentru doua saptamani, chiar inaintea sezonului, asta nu se va intampla. Nu poti cere jucatorilor sa intre in carantina pentru doua saptamani si apoi sa iasa si sa fie pregatiti sa joace un Grand Slam'', a declarat Tiley pentru agentia australiana AAP.Tiley cauta o solutie de compromis care sa permita jucatorilor sa intre in Australia si sa se poata antrena, fara a intra in contact cu oamenii obisnuiti: ''Acceptam insa total ca oricine vine din strainatate trebuie sa faca doua saptamani de carantina. Ceea ce vom negocia sau incercam sa avem un acord priveste un mediu de carantina in care ei se pot antrena si merge intre hotel si terenuri in aceste doua saptamani''.Turneul Australian Open este programat la Melbourne intre 18 si 31 ianuarie 2021.