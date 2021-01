"Suntem tratati ca si cand avem lepra". Marturisiri incredibile ale unui tenismen carantinat la Australian Open

"Este una dintre cele mai rele experiente din viata mea. Trebuie sa stai inchis 14 zile fara fereastra, nu poti respira aerul exterior. Na lasa micul dejun la usa, la fel pranzul si cina.Suntem tratati ca si cum am avea lepra. Am avut deja cinci teste negative... Dimineata, fac yoga si meditatie, dar ziua este eterna. Este un sentiment oribil. Sunt resemnat, daca nu te resemnezi putin, intorci camera si-i dai foc", a declarat Londero, 27 de ani, pentru publicatia argentiniana El Grafico.Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei carantine de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.Mai multe cazuri pozitive au fost depistate in Australia in randul jucatorilor, staff-urilor lor si oficialilor care au calatorit la Antipozi cu zboruri charter.Din acest motiv, 72 de jucatori si jucatoare au fost plasati intr-o carantina strica, fara a avea voie sa iasa din camerele de hotel si sa se antreneze.Sportivii aflati in aceasta situatie s-au plans pe retelele de socializare pentru faptul ca nu se pot antrena si au postat videoclipuri in care arata cum se pregatesc in camerele lor.Ei sustin ca nu au stiut de aceasta regula, potrivit careia, daca o persoana dintr-un charter este testata pozitiv in Australia, toti ocupantii avionului respectiv intra intr-o carantina stricta.Si Sorana Cirstea a atacat masurile de carantinare din Australia.CITESTE SI: VIDEO Sorana Cirstea, izolata in Australia se antreneaza cu peretele. Imagini incredibile