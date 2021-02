Primele cuvinte ale Simonei Halep dupa infrangerea in fata Serenei Williams. Ce varf muntos vrea sa escaldeze sportiva noastra

"A fost un meci dificil, a jucat foarte bine, cu siguranta a meritat sa castige in acesta seara. Am simtit ca serviciul nu m-a ajutat prea mult si de aceea nu am putut sa-mi fac un avantaj mai mare in setul al doilea. Impresia mea dupa acest meci este ca nu am fost atat de departe, dar ea a fost mai puternica in momentele importante, am avut 3-1 in setul secund si serviciul nu m-a ajutat prea mult.Trebuia sa fiu mai puternica la serviciu, dar nu a functionat azi, iar ea a fost foarte puternica la retur. Schimburile lungi de mingi de la 3-3 (n.r. - pierdute, in setul al doilea) au fost foarte importante.In opinia mea, am facut un joc bun, nu sunt atat de dezamagita de mine insami, poate atitudinea a fost un pic negativa tot turneul. O sa lucrez la asta si o sa revin mai puternica la acest capitol, sunt sigura de asta. Accept ca m-a invins, dar in acelasi timp daca as fi putut fi un pic mai puternica la serviciu, sansele ar fi putut fi mai mari pentru mine.M-am simtit foarte puternica la retur, am obtinut break-uri si in setul al doilea am capatat incredere, dar ea nu a servit atat de tare azi, a mixat si de aceea mi-am schimbat pozitia. Simt ca am fost buna in toate directiile, dar serviciul a fost cheia care nu a functionat. Nu a servit puternic, cum face de obicei, a schimbat, am simtit asta, de aceea am increcat si eu sa-mi schimb pozitia.Nu am avut in minte ce s-a intamplat la Wimbledon , sunt meciuri diferite, suprafete diferite, am intrat pe teren cu convingerea ca am sanse sa castig, dar stiam ca o sa fie foarte greu. Se misca mai bine, loveste puternic mingile, mi se pare ca este intr-o buna forma acum, are un joc foarte bun. Intotdeauna a avut, dar...Am simtit ca se misca foarte bine, dar nu pot compara meciurile, nu imi mai amintesc chiar totul de la ultimele partide jucate cu ea, dar am simtit azi ca alearga mai mult si ajunge aproape de minge mai bine.Sunt un pic frustrata de negativismul pe care l-am avut pe teren, m-am plans un pic prea mult, cred, dar din punct de vedere al tenisului cred ca am facut o treaba buna, am muncit din greu in pauza competitionala si am putut vedea cat de mult am imbunatatit unele lucruri. Sunt pozitiva cu privire la tenis si am incredere, dar am inca de muncit ca sa revin intr-o forma buna din punct de vedere psihic. (n.r. - intrebata de ce a fost negativa in atitudine).Probabil am simtit presiunea, dupa 3-4 luni fara meciuri oficiale nu am stiut cum o sa fie aici, la ce sa ma astept si, probabil, tensiunea am simtit-o mai mult si nu am stiut cum sa o stapanesc atat de bine, dar nu am fost chiar atat de rau, sunt ok inca, dar am nevoie sa fiu mai bine", a declarat Halep, in conferinta de presa organizata dupa meci.Ea a anuntat ca dupa acest AusOpen va merge acasa, apoi va participa la turneele de la Doha si Dubai. Simona Halep a primit si o intrebare ciudata din partea unui jurnalist."Fabulosul campion de dublu, Horia Tecau , compatriotul tau, mi-a spus ca a urcat pe Moldoveanu, cel mai inalt varf din Romania. Ti-ar placea sa urci pe un munte in viitor?""Da, nu stiu daca pot, dar da. Da, mi-ar placea", a spus Halep, izbucnind in ras.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-3, 6-3, de Serena Williams, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, in sferturile de finala ale Australian Open.Serena Williams va evolua in semifinale cu japoneza Naomi Osaka , locul 3 WTA si cap de serie numarul 3.CITESTE SI: