Fanii revin la Australian Open. Cati spectatori vor putea asista in semifinale turneului de Grand Slam

"Vom primi din nou publicul la Melbourne Park de maine (joi), cu o prezenta maxima de 7.477 pe sesiune", precizeaza responsabilii competitiei de la Antipozi intr-un comunicat postat pe Twitter , subliniind ca acest numar reprezinta "aproximativ 50 la suta" din capacitatea arenei Rod Laver, care va gazdui meciurile principale.Acest anunt este urmarea deciziei autoritatilor sanitare din statul Victoria de a ridica restrictiile impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, incepand cu miezul noptii de miercuri.Accesul spectatorilor la meciurile de la Australian Open 2021 a fost interzis sambata, dupa aparitia unui mic focar al variantei britanice a coronavirusului, iar autoritatile din Victoria nu au raportat noi cazuri de infectare la nivel local in cursul zilei de miercuri.Organizatorii competitiei de la Melbourne tin foarte mult ca fanii sa se intoarca, dupa ce au cheltuit o suma imensa pentru ca turneul sa se poata desfasura, inclusiv circa 40 milioane de dolari australieni pentru plasarea in carantina timp de 14 zile a jucatorilor veniti din strainatate.Miercuri dimineata, chiar inaintea anuntului autoritatilor, biletele au fost deja puse in vanzare, fiind inca disponibile inclusiv cateva locuri pentru finala masculina de duminica, de pe Rod Laver Arena, la pretul de 550 de dolari australieni fiecare, conform Reuters.CITESTE SI: