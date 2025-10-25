Surpriza la Australian Open: O favorita a fost eliminata in doar o ora si 4 minute!

Vineri, 18 Ianuarie 2019, ora 11:25
10348 citiri
Surpriza la Australian Open: O favorita a fost eliminata in doar o ora si 4 minute!
Foto: Instagram/Australian Open

Caroline Garcia a fost eliminata, vineri, de la Australian Open 2019.

Tenismena din Franta, cotata drept favorita numarul 19, a fost invinsa in turul trei de americanca Danielle Collins, aflata pe locul 35 in clasamentul WTA.

6-3, 6-2 a fost scorul intalnirii care a durat doar o ora si 4 minute.

Caroline Garcia a devenit, astfel, cea de-a 15-a favorita care paraseste Grand Slam-ul de la Antipozi.

In optimi, Danielle Collins o va intlani pe castigatoarea partidei dintre favorita numarul 2, Angelique Kerber, si surprinzatoare australianca Kimberly Birrell.

Australian Open 2019 se desfasoara in perioada 14-27 ianuarie.

I.G.

Cum șubrezește Guvernul Bolojan încrederea oamenilor în stat și instituții. Cazul locatarilor din Rahova și lipsa de empatie a guvernanților, „un blocaj ideologic”
Cum șubrezește Guvernul Bolojan încrederea oamenilor în stat și instituții. Cazul locatarilor din Rahova și lipsa de empatie a guvernanților, „un blocaj ideologic”
Explozia care a avut loc săptămâna trecută în zona Rahova, în urma căreia trei persoane au decedat, a lăsat și zeci de familii fără locuințe, în contextul în care blocul avariat va fi...
Anca Alexandrescu și lungul șir de jurnaliști care au mai candidat la Primăria București. Politolog: „Este vorba despre un experiment”
Anca Alexandrescu și lungul șir de jurnaliști care au mai candidat la Primăria București. Politolog: „Este vorba despre un experiment”
Competiția pentru Primăria București de anul acesta aduce, pe lângă clasicii candidați ai partidelor mari, și candidați din alte sfere profesionale și de interese. Printre ei și Anca...
#Caroline Garcia eliminata, #rezultate surpriza Australian Open , #Australian Open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian si nu l-a mai lasat sa termine propozitia: "Eu sunt roman"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tanase: "Toata lumea ii zice"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut Messi la o zi după ce și-a prelungit contractul până în 2028
  2. Cristi Chivu a întrerupt imediat un jurnalist italian: „Eu sunt român și sunt mândru de asta!”
  3. După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!
  4. S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB
  5. "Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A
  6. S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
  7. Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
  8. ”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
  9. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  10. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”