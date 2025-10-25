Surpriza la Australian Open: O favorita a fost eliminata in doar o ora si 4 minute!

Caroline Garcia a fost eliminata, vineri, de la Australian Open 2019.

Tenismena din Franta, cotata drept favorita numarul 19, a fost invinsa in turul trei de americanca Danielle Collins, aflata pe locul 35 in clasamentul WTA.

6-3, 6-2 a fost scorul intalnirii care a durat doar o ora si 4 minute.

Caroline Garcia a devenit, astfel, cea de-a 15-a favorita care paraseste Grand Slam-ul de la Antipozi.

In optimi, Danielle Collins o va intlani pe castigatoarea partidei dintre favorita numarul 2, Angelique Kerber, si surprinzatoare australianca Kimberly Birrell.

Australian Open 2019 se desfasoara in perioada 14-27 ianuarie.

I.G.

Ads