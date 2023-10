Tecau a ratat la mustata finala Australian Open

Horia Tecau si Robert Lindstedt au ratat, joi dimineata, calificarea in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open, fiind opriti in careul de asi de fratii Bob si Mike Bryan, cap de serie numarul 1.

Perechea romano-suedeza a pierdut disputa cu americanii in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-7 (5), pe durata a doua ore, avand la un moment dat chiar si o minge de meci.

Tecau si Lindstedt au avut o evolutie excelenta si s-au impus in primul set dupa un break, pe fondul serviciului a lui Mike Bryan. Situatia s-a schimbat in urmatoarea parte si americanii au egalat situatia, trimitand meciul in decisiv.

Cele doua "cupluri" au mers cap la cap in ultimul set, dar, inainte de tie-break, Horia si Robert au ratat prima minge de meci. Cei doi au avut o sansa si in prelungiri, la scorul de 5-2 pe serviciul lui Tecau, insa fratii Bryan au revenit fantastic si au obtinut cinci puncte consecutive si calificarea in finala.

113.000 de dolari australieni si 720 de puncte ATP vor primi Horia Tecau si Robert Lindstedt pentru calificarea in semifinalele turneului de la Antipozi.

Pentru Horia Tecau, aceasta este cea de-a sasea infrangere in fata fratilor Bryan in tot atatea dispute.

Doua finale de Grand Slam la dublu a jucat Horia Tecau pana in prezent.

In cealalta semifinala a competitiei, Paes si Stepanek au trecut de Mirnii si Nistor tot in trei seturi, scor 2-6, 6-4, 6-4.

Ads