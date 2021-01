Tenismena Sorana Cirstea, la plecarea spre Australian Open: "Decat sa mai am un an ca 2020, prefer sa ma vaccinez de 5 ori"

"Da, clar ma voi vaccina. Decat sa mai am un an ca 2020, prefer sa ma vaccinez de 5 ori. Cred ca trebuie sa mai astept, va mai dura putin. Momentan am inteles ca mai intai persoanele esentiale, medici si cei din linia intai. Noi trebuie sa ne asteptam randul", a declarat sportiva noastra."Vom fi restrictionati la 5 ore in afara camerei in care trebuie sa faci si tenis, si pregatire fizica, si recuperare. Nu ai voie sa mananci decat in camera. Toate aceste lucruri ni s-au spus dinainte si ne-am asumat. Acestea sunt conditiile si le vom respecta", a precizat Sorana despre conditiile drastice de la Australian Open Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra