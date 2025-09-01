Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci

Barbora Krejcikova a pus capăt parcursului lui Taylor Townsend la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie, care a durat peste trei ore, duminică, în optimile de finală, scor 1-6, 7-6 [15/13], 6-3.

Când Taylor Townsend a câştigat primul set cu 6-1 în 29 de minute de joc, duminică, la US Open, nimic nu lăsa să se întrevadă o partidă lungă. După ce a făcut break în setul al doilea, americanca, numărul 139 mondial la simplu, părea să se îndrepte spre o calificare uşoară în sferturile de finală, unde ar fi putut să o întâlnească pe compatrioata sa Jessica Pegula. Dar adversara sa, Barbora Krejcikova, a dat dovadă de o rezistenţă incredibilă şi a reuşit să întoarcă situaţia (1-6, 7-6 [13], 6-3).

Jucătoarea cehă a revenit mai întâi la 3-3 în setul al doilea, înainte de a anula o primă minge de meci pe serviciul său, la 5-4 pentru adversara sa. Jucătoarea clasată pe locul 62 mondial a avut apoi ocazia să încheie setul, preluând serviciul lui Townsend pentru a conduce cu 6-5, dar americanca a revenit imediat la scor şi cele două jucătoare au trebuit să se decidă într-un tie-break interminabil.

După 25 de minute de joc şi 28 de puncte, Krejcikova a reuşit să forţeze disputarea unui al treilea set, după ce a salvat opt mingi de meci.

În setul decisiv, cehoaica a condus mai întâi cu 4-2, apoi cu 5-3, înainte de a încheia partida după mai bine de trei ore de luptă pe terenul Louis Armstrong, cu o minge a lui Townsend care a aterizat prea departe în spatele liniei.

Ea o va înfrunta pe numărul 4 mondial Jessica Pegula în sferturi.

