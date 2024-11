S-a înfuriat! O jucătoare de tenis de top a dat de pământ cu jurnalistul care a ironizat-o pentru aspectul ei

Campioana de la Wimbledon, Barbora Krejcikova, a fost ținta unui comentariu nepotrivit în direct.

Krejcikova a luat imediat atitudine după ce a auzit comentariul lui Jon Wertheim de la Tennis Channel. Fără să își dea seama că e în direct, acesta a făcut o remarcă ce a deranjat-o enorm pe jucătoarea de tenis din Cehia.

"Cu cine credeți că semăn? Barbora Krejcikova? Uitați-vă la frunte când Krejcikova și Zheng intră pe teren. Frunte de ou", a afirmat Wertheim la începutul transmisiunii.

Krejcikova a reacționat pe X: "S-ar putea să fi auzit despre comentariile recente făcute pe Tennis Channel în timpul transmisiunii meciurilor de la WTA Finals, comentarii care s-au concentrat mai degrabă pe aspectul meu decât pe performanța mea. Ca jucătoare care s-a dedicat acestui sport, a fost dezamăgitor să văd acest tip de comentarii neprofesioniste.

Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva în lumea sportului. De multe ori am ales să nu vorbesc, dar cred că este timpul să discutăm despre nevoia de respect și profesionalism în mass-media sportivă. Aceste momente distrag atenția de la adevărata esență a sportului și dedicarea pe care toți sportivii o aduc pe teren. Iubesc foarte mult tenisul și vreau să-l văd reprezentat într-un mod care să onoreze angajamentul pe care ni-l asumăm de a concura la acest nivel".

