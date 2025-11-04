”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:12
149 citiri
”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul
Arina Sabalenka FOTO X WTA

Belarusa Arina Sabalenka și australianul Nick Kyrgios se vor întâlni luna viitoare la Dubai într-o confruntare de tenis, intitulată ”Bătălia sexelor”, informează DPA.

Meciul, despre care se discută de câteva luni, va avea loc pe 28 decembrie la Coca-Cola Arena și îi va opune pe numărul unu mondial, Sabalenka, împotriva fostului finalist de la Wimbledon, Kyrgios, care ocupă în prezent locul 652 în clasament, după ani de zile în care a fost afectat de accidentări.

Este cea mai recentă confruntarea care pune față în față o jucătoare de top împotriva unui bărbat, cea mai faimoasă fiind victoria lui Billie Jean King asupra lui Bobby Riggs în 1973.

Sabalenka a spus: ”Am atât de mult respect pentru Billie Jean King și pentru ceea ce a făcut pentru jocul feminin. Sunt mândră să reprezint tenisul feminin și să fac parte din această abordare modernă a emblematicului meci Bătălia sexelor”.

Kyrgios, care anterior spusese că nu va trebui să dea totul pentru a câștiga meciul, a adăugat: ”Când numărul unu mondial te provoacă, răspunzi la chemare. Am un respect imens pentru Arina”.

Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
Favorita numărul unu, Arina Sabalenka, a învins-o categoric, scor 6-3, 6-1, pe Jasmine Paolini, duminică, la Turneul Campioanelor. Campioana en titre, Coco Gauff, a fost învinsă de Jessica...
S-a retras din tenis jucătorul român care l-a înfruntat pe Roger Federer în finală
S-a retras din tenis jucătorul român care l-a înfruntat pe Roger Federer în finală
Marius Copil (35 ani) și-a anunțat, marți, retragerea din tenisul profesionist, într-o postare pe pagina sa de Facebook. "După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit...
#tenis, #wta, #atp, #batalie, #sex, #Arina Sabalenka , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Serie A a mai făcut o ”victimă”. Echipa de tradiție care și-a dat afară antrenorul
  2. ”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul
  3. Adi Vasile, după ce a fost dat afară de la CSM București: "Abia mi s-a răcit motorul mașinii în parcare"
  4. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO
  5. „E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”
  6. Soția unui fost coleg al lui Cristi Chivu a dat din casă după ce l-a văzut pe român: ”Ce s-a întâmplat nu e publicabil...”
  7. Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
  8. Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
  9. Șoc la CSM București: Adi Vasile a fost dat afară! Și Cristina Vărzaru a plecat
  10. Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat