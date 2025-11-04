”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul

Belarusa Arina Sabalenka și australianul Nick Kyrgios se vor întâlni luna viitoare la Dubai într-o confruntare de tenis, intitulată ”Bătălia sexelor”, informează DPA.

Meciul, despre care se discută de câteva luni, va avea loc pe 28 decembrie la Coca-Cola Arena și îi va opune pe numărul unu mondial, Sabalenka, împotriva fostului finalist de la Wimbledon, Kyrgios, care ocupă în prezent locul 652 în clasament, după ani de zile în care a fost afectat de accidentări.

Este cea mai recentă confruntarea care pune față în față o jucătoare de top împotriva unui bărbat, cea mai faimoasă fiind victoria lui Billie Jean King asupra lui Bobby Riggs în 1973.

Sabalenka a spus: ”Am atât de mult respect pentru Billie Jean King și pentru ceea ce a făcut pentru jocul feminin. Sunt mândră să reprezint tenisul feminin și să fac parte din această abordare modernă a emblematicului meci Bătălia sexelor”.

Kyrgios, care anterior spusese că nu va trebui să dea totul pentru a câștiga meciul, a adăugat: ”Când numărul unu mondial te provoacă, răspunzi la chemare. Am un respect imens pentru Arina”.

