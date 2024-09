S-a scris istorie la US Open: ce s-a întâmplat la Flushing Meadows după 56 de ani

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul 1 mondial, s-a calificat, luni, în sferturi la US Open, ultimul grand slam al anului.

Swiatek a trecut în optimi de Liudmila Samsonova, locul 16 mondial, scor 6-4, 6-1.

În sferturi, Swiatek va evolua cu americanca Jessica Pegula, locul 6 mondial.

Tot în sferturi s-a calificat şi brazilianca Beatriz Haddad Maia, favorită 22, care a trecut de daneza Caroline Wozniacki, scor 6-2, 3-6, 6-3.

Este prima jucătoare braziliană care ajunge în sferturile de finală ale US Open la simplu feminin de la Maria Bueno în 1968. (Gustavo Kuerten a ajuns în sferturile de finală ale US Open la simplu masculin în 1999 şi 2001).

În sferturi, Hadda Maia va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, locul 52 mondial.

