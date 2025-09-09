Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Ce se va întâmpla la meciul dintre Canada și Israel, din Cupa Davis. Situație fără precedent

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 21:17
Proteste in fața sediului Federației Canadiene de Tenis. Foto: X / @movingthemedia

Meciul din Grupa I a Cupei Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori, în acest weekend, la Halifax, Nova Scotia, din cauza preocupărilor tot mai mari legate de securitate, a anunţat marţi Tennis Canada, potrivit Reuters.

Tennis Canada, care a luat această decizie după consultarea cu Federaţia Internaţională de Tenis, a declarat că informaţiile furnizate de autorităţile locale şi agenţiile naţionale de securitate indicau un risc semnificativ de perturbare a evenimentului.

Patru sute de academicieni, activişti, sportivi şi scriitori au îndemnat Tennis Canada într-o scrisoare deschisă să anuleze evenimentul pe fondul campaniei militare a Israelului în Gaza.

„La baza acestei decizii dificile stă responsabilitatea noastră de a proteja oamenii, asigurându-ne în acelaşi timp că meciul din Cupa Davis poate avea loc”, a declarat Gavin Ziv, directorul executiv al Tennis Canada, într-un comunicat de presă.

„Am fost nevoiţi să concluzionăm că disputarea meciurilor cu porţile închise era singura modalitate de a proteja atât persoanele implicate, cât şi evenimentul în sine.”

Ziv a recunoscut dezamăgirea legată de această decizie, dar şi-a exprimat optimismul cu privire la revenirea la Halifax cu echipa Canadei în următorii ani.

Fanii care au cumpărat bilete pentru meciul din 12-13 septembrie vor primi banii înapoi.

Cupa Davis este cea mai importantă competiţie internaţională pe echipe din tenisul masculin.

Confruntarea dintre Canada şi Israel va fi o serie de cinci meciuri, cu două meciuri de simplu programate pentru prima zi, urmate de dublu şi două meciuri de simplu inversate în a doua zi.

Cupa Mondială la fotbal, în pericol: de unde vine marea amenințare
Cupa Mondială la fotbal, în pericol: de unde vine marea amenințare
Cupa Mondială din 2026 ar putea fi ultima din America de Nord fără o adaptare urgentă la schimbările climatice, potrivit unui nou studiu care evidențiază ameninţările meteorologice...
Israelul a atacat liderii Hamas aflați în Qatar. Lovitură a serviciilor secrete în capitala unui stat arab
Israelul a atacat liderii Hamas aflați în Qatar. Lovitură a serviciilor secrete în capitala unui stat arab
O lovitură cu potențial exploziv în plan diplomatic a fost confirmată marți de autoritățile israeliene, care au recunoscut oficial că au vizat conducerea politică a Hamas aflată în...
#tenis, #Canada, #Israel , #Cupa Davis
