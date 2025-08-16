Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 08:41
Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrey Rublev, locul 11 ATP, în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-5.

Spaniolul îl va înfrunta pentru un loc în finală pe germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, care a trecut de americanul Ben Shelton, scor 6-2, 6-2.

Prima semifinală îl va pune față în față pe francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, cu numărul 1 mondial, campionul în exercițiu Jannik Sinner din Italia.

