Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 19 August 2025, ora 18:08
448 citiri
Emma Raducanu va face pereche cu Carlos Alcaraz. Foto: X / @carlosalcarazbr

Cei doi câștigători de la Cincinnati, Carlos Alcaraz și Iga Swiatek, așteptați să joace marți seară primul lor meci mixt la US Open, au călătorit împreună la Flushing Meadows cu un avion privat, la doar câteva ore după triumful jucătoarei poloneze.

Într-un videoclip difuzat de contul oficial al turneului de la Cincinnati, cei doi câștigători pot fi văzuți împreună după săptămâna în care s-au impus la turneu.

Proba de dublu mixt va avea loc în paralel cu săptămâna de calificări, într-un format complet nou, cu 1 milion de dolari în joc pentru perechea câștigătoare. Swiatek va face pereche cu Casper Ruud și își va face debutul marți seara, nu înainte de ora 18:00.

În ceea ce-l privește pe Alcaraz, acesta va împărți terenul Arthur Ashe de la ora 20:00 cu britanica Emma Răducanu și va înfrunta perechea Jessica Pegula-Jack Draper, cap de serie numărul 1 pe tablou.

