Șoc la Paris: ce i-a pățit Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial

Numărul 1 mondial și favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiție, marți seară, în turul doi.

Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore și 22 de minute.

Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz în Masters 1000 se oprește astfel la 17, după titlurile câștigate la Monte-Carlo, Roma și Cincinnati.

La Rolex Paris Masters, câștigătorul Roland-Garros și al US Open 2025 nu a trecut niciodată de sferturile de finală.

În turul următor, Norrie îl va înfrunta pe câștigătorul duelului Valentin Vacherot-Arthur Rinderknech.

