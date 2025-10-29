Șoc la Paris: ce i-a pățit Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 06:32
483 citiri
Șoc la Paris: ce i-a pățit Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial
Carlos Alcaraz FOTO X Wimbledon

Numărul 1 mondial și favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiție, marți seară, în turul doi.

Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore și 22 de minute.

Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz în Masters 1000 se oprește astfel la 17, după titlurile câștigate la Monte-Carlo, Roma și Cincinnati.

La Rolex Paris Masters, câștigătorul Roland-Garros și al US Open 2025 nu a trecut niciodată de sferturile de finală.

În turul următor, Norrie îl va înfrunta pe câștigătorul duelului Valentin Vacherot-Arthur Rinderknech.

Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Macron. România este reprezentată de un secretar de stat
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Macron. România este reprezentată de un secretar de stat
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în ziua de 29 octombrie 2025, la Forumul Păcii de la Paris, unde a fost invitată de președintele Franței, Emmanuel Macron. Anunțul...
Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis
Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis
Valerie Camillo a fost numită, marţi, preşedintă a WTA şi îşi va prelua funcţia pe 17 noiembrie 2025, într-un moment cheie pentru dezvoltarea tenisului feminin profesionist. Ea a fost...
#tenis, #carlos alcaraz, #Paris , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pana aici! Barcelona a decis sa "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizie radicala! Ce a facut jucatorul lui Chivu, dupa ce a omorat un om cu masina

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Veste tristă: căpitanul naționalei și-a anunțat retragerea
  2. Sportiva din România care tocmai a devenit triplă campioană europeană. A impresionat și la JO de la Paris
  3. Șoc la Paris: ce i-a pățit Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial
  4. L-au făcut praf pe antrenor, după ce l-au demis. Fosta câștigătoare a Cupei Campionilor nu a avut milă: "Toxic"
  5. S-au terminat meciul dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Patru goluri în Cupa României
  6. Meci tare pentru naționala de fotbal a României. Ce am făcut cu Ucraina
  7. CFR Cluj, dezlănțuită în Cupa României, după dezastrul din campionat
  8. Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis
  9. FRF l-a sancționat dur pe Gigi Becali BREAKING NEWS
  10. Meciul decisiv Bosnia - România, în linie dreaptă. Cine sunt adversarii tricolorilor