Surpriză colosală la US Open: marele favorit a fost învins în trei seturi

Una dintre cele mai mari surprize din istoria tenisului s-a consemnat în turul doi la US Open. Deși pornea ca mare favorit al întâlnirii, spaniolul Carlos Alcaraz a fost învins.

Carlos Alcaraz (21 de ani, locul 3 ATP)), campion la US Open în 2022 și campion la Roland Garros și la Wimbledon în acest an, a fost învins în turul doi la US Open.

Spaniolul a pierdut în trei seturi confruntarea cu Botic Van De Zandschulp (Locul 74 ATP). Olandezul s-a impus cu 6-1, 7-5, 6-4 după două ore și 20 de minute.

Botic a spus: "De fapt, sunt puțin fără cuvinte. A fost o seară incredibilă. pentru prima dată când am avut o sesiune de noapte pe arena Arthur Ashe. Publicul a fost uimitor. Vă mulțumesc pentru asta. Incredibilă noapte".

CArlos Alcaraz nu și-a putut ascunde dezamăgirea: Carlos: "Nu știu ce să spun acum. În primul rând, a jucat grozav, a jucat un tenis foarte bun. Am crezut că îmi va da mai multe puncte gratuite, dar nu a făcut multe greșeli Nu știam cum să mă descurc sau să ies din asta. nu mi-am putut crește nivelul. Cred că nivelul meu a rămas același pe tot parcursul meciului. Deci ce pot să spun? Nu m-am simțit bine lovind mingea. Am făcut o mulțime de greșeli. Când am vrut să mă întorc în meci, era prea târziu".

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

