Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 06:20
924 citiri
Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
Carlos Alcaraz FOTO X The Tennis Letter

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner.

Pe arena Arthur Ashe, deţinătorul titlului la US Open, italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 1 ATP) a fost dominat şi a cedat primul set în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), dar a revenit în actul secund şi a egalat situaţia. În continuare însă Alcaraz nu a mai cedat iniţiativa şi a câştigat ultimele două seturi, impunându-se după un meci de două ore şi 44 de minute, în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câştigat US Open în 2022, este al şaselea turneu de Grand Slam din palmares. Ca urmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP.

Jannik Sinner rămâne cu patru turnee de Grand Slam câştigate în carieră.

Carlos Alcaraz, față în față cu semifinala US Open. Ce a făcut în duelul cu Jiří Lehečka
Carlos Alcaraz, față în față cu semifinala US Open. Ce a făcut în duelul cu Jiří Lehečka
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marți, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a...
Donald Trump, huiduit la finala US Open. Startul finalei Alcaraz-Sinner, amânat
Donald Trump, huiduit la finala US Open. Startul finalei Alcaraz-Sinner, amânat
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate...
#tenis, #carlos alcaraz, #Jannik Sinner , #us open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-a distrus si vrea sa-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzatii grave: "Am gasit in patul fiicei noastre"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
  2. Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
  3. Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
  4. Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă
  5. Donald Trump, huiduit la finala US Open. Startul finalei Alcaraz-Sinner, amânat
  6. Șoc pentru CSM București. Ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului cu Handbolt
  7. S-a încheiat Marele Premiu al Italiei. Cine s-a impus la Monza? Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2019
  8. Reacția lui Sabalenka, după ce a câștigat US Open: „Meritam”
  9. Victorie uriașă la US Open. Cine a câștigat marea finală de la Flushing Meadows. Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2014
  10. Șase medalii de aur pentru România. Sportul la care dominăm Europa