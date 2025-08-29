Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 29 August 2025, ora 22:34
172 citiri
Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
Carlos Alcaraz FOTO X carlosalcaraz

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins vineri, în 16-imi, pe italianul Luciano Darderi și s-a calificat în optimile de finală ale ultimului turneu de Mare Șlem al anului, US Open.

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), favoritul numărul 2 al turneului de la New York, l-a înfruntat pe italianul Luciano Darderi (23 de ani, locul 34 ATP) într-un meci disputat pe Arena Arthur Ashe.

Alcaraz s-a impus destul de ușor, în trei seturi, dintre care două s-au încheiat în mai puțin de o jumătate de oră, scor 6-2, 6-4, 6-0.

Alcaraz s-a calificat astfel în optimi după o întâlnire de o oră și 44 de minute, fază în care va juca împotriva francezului Arthur Rinderknech (30 de ani, locul 82 ATP).

Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat fără emoții în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, marți, după ce l-a întrecut pe cehul Vit...
Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
Liderul ATP, Jannik Sinner, s-a calificat ușor în turul al doilea al US Open, învingându-l pe cehul Vit Kopriva (numărul 89 mondial), scor 6-1, 6-1, 6-2, La ultima sa apariție pe circuit,...
#tenis, #carlos alcaraz, #US Open , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce se întâmplă la naționala Portugaliei, în memoria lui Diogo Jota. Gest superb al celui mai bun prieten al său
  2. Prima înfrângere a sezonului. Cum s-a terminat meciul dintre Rapid și UTA
  3. Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
  4. Președintele lui Marseille, mesaj pentru Rabiot: „Eu sunt un om bun.”
  5. Balonul de aur, înapoi în națională! Rodri, chemat la lot după un an de absență
  6. Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021
  7. Lia Olguța Vasilescu a postat o imagine controversată, pe care a șters-o ulterior FOTO
  8. Reacție din tabăra FCSB-ului după tragerea la sorți din Europa League: ”Mergem pe Marakana, e marfă și pentru corporatiști...”
  9. Decizia luată de Robert Lewandowski. Revine la echipa pentru care a scris istorie
  10. Ce-a mâncat David Popovici la un restaurant din Sibiu și reacția patronului

Ultimele emisiuni

Acum 10 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”