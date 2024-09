Reacția lui Cezar Crețu, după ce i-a adus primul punct României, din disputa cu China: ”E foarte important”

Jucătorul de tenis Cezar Creţu a declarat, vineri, după ce a adus victoria României în primul meci al întâlnirii de Cupa Davis cu China, că e foarte important modul în care îţi stăpâneşti emoţiile, precizând că el a reuşit să o facă abia după ce pierduse primul set în faţa lui Yunchaokete Bu.

"Îmi e greu să descriu în cuvinte. Dar da, e foarte important modul în care îţi stăpâneşti emoţiile. Nu am reuşit să o fac grozav în acele momente. Însă am rămas pozitiv şi am sperat că voi face un joc bun în continuare şi uite că uşor-uşor am reuşit să îmi găsesc din nou liniştea şi să pot să fac ghemuri bune", a afirmat Creţu la postul Digi Sport.

Echipa României conduce formaţia Chinei cu 1-0 în Grupa Mondială II a Cupei Davis, după ce tenismanul Cezar Creţu l-a învins pe Yunchaokete Bu cu 3-6, 6-4, 7-6 (7/4), vineri, în Sala Polivalentă din Craiova.

Creţu (292 ATP) a avut nevoie de mai bine de trei ore de joc (3 h 07 min) pentru a se impune în faţa lui Bu (113 ATP), prima rachetă a Chinei în această confruntare.

Al doilea meci de simplu de vineri îi va opune pe Gabi Adrian Boitan (364 ATP) îl va întâlni pe Yi Zhou (527 ATP), o confruntare în premieră. Iniţial, Filip Cristian Jianu (234 ATP) trebuia să joace cu Zhou.

Ziua de sâmbătă va începe cu partida de dublu (13:00), dintre perechea Victor Cornea/Bogdan Pavel şi cuplul Fajing Sun/Rigele Te. Cornea ocupă locul 80 în lume la dublu, Pavel este pe 272, Sun pe 289, iar Te pe 742.

Ultimele două meciuri de simplu se vor jucat între Jianu şi Bu, respectiv între Creţu şi Zhou, dueluri în premieră.

România şi China nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.

Ads