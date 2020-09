Novak Djokovic domina in continuare clasamentul ATP. Dominic Thiem ramane pe pozitia a treia

Djokovic s-a intors, in schimb, cu mainile goale de la Flushing Meadows, fiind descalificat in optimile de finala, dupa ce a lovit accidental cu mingea o arbitra de linie, in cursul meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta.Nadal urmeaza sa revina in competitia saptamana aceasta, cu ocazia turneului de la Roma, la sase luni dupa ultimul sau turneu pe care l-a disputat si castigat, la Acapulco (Mexic), la finele luni februarie.Singura modificare notabila din aceasta saptamana o reprezinta intrarea lui Pablo Carreno Busta in Top 20 ATP, dupa un salt de noua locuri, gratie semifinalei disputate la US Open. In partea superioara a clasamentului, spaniolul Roberto Bautista Agut a urcat pe pozitia a zecea, facand rocada cu belgianul David Goffin.La dublu, romanul Horia Tecau se mentine pe locul 20, la egalitate de puncte cu partenerul sau, olandezul Jean-Julien Rojer, alaturi de care a atins semifinalele la US Open.Clasamentul ATP la simplu (in paranteza pozitia anterioara):1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.860 puncte2 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.8503 (3). Dominic Thiem (Austria) 9.1254 (4). Roger Federer (Elvetia) 6.6305 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.8906 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.1757 (7). Alexander Zverev (Germania) 4.6508 (8). Matteo Berrettini (Italia) 2.9409 (9). Gael Monfils (Franta) 2.86010 (11). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.620Clasamentul ATP la dublu:1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.380 puncte2 (2). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.3803 (3). Nicolas Mahut (Franta) 5.9754 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.9305 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.4906 (6). Rajeev Ram (SUA) 5.4007 (7). Lukasz Kubot (Polonia) 5.1408 (8). Marcelo Melo (Brazilia) 5.1409 (9). Filip Polasek (Slovacia) 4.93010 (17). Mate Pavic (Croatia) 4.90020 (20). Horia Tecau 3.98021 (21). Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.980