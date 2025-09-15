Cine este cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA? Doar trei jucătoare au rămas în primele 100

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:10
351 citiri
Cine este cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA? Doar trei jucătoare au rămas în primele 100
Jaqueline Cristian FOTO X Tennis Letter

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 41, după o urcare de două poziţii, cu 1.281 puncte.

Sorana Cîrstea se menţine pe 66, cu 998 puncte.

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a urcat un loc şi este pe 95, cu 779 puncte.

Irina Begu a coborât 6 locuri şi este pe 115, cu 679 puncte.

Şi Anca Todoni a coborât şase locuri şi este pe 120, cu 660 puncte.

Miriam Bulgaru a ieşit din Top 200, după ce a coborât 64 de locuri şi este pe 232, cu 297 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, cu 5.159 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.793 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 56, în menţinere, cu 1.504 puncte.

Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO
Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO
Americanca Iva Jovic, în vârstă de 17 ani, a câștigat primul titlu din cariera sa, învingând-o pe columbianca Emiliana Arango, scor 6-4, 6-1, în finala turneului WTA 500 de la Guadalajara....
Jucătoarea de tenis din România, 0-6 în finala de la San Sebastián. Cu câți bani s-a ales
Jucătoarea de tenis din România, 0-6 în finala de la San Sebastián. Cu câți bani s-a ales
Perechea compusă din jucătoarea română de tenis Gabriela Lee și americanca Elvina Kalieva a fost învinsă de cuplul Anastasia Tihonova (Rusia)/Tara Wuerth (Croația), cu 6-3, 6-0, sâmbătă,...
#tenis, #wta, #Jaqueline Cristian, #Sorana Cirstea , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Aștept să anunțe Gigi Becali echipa". Patronul din Liga 1 care îl ia la mișto pe latifundiar: „Ferească Dumnezeu de lupul rănit”
  2. Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
  3. „Olaru mi-a spus că se lasă de fotbal”. Gigi Becali, anunț șocant în direct
  4. Cine este cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA? Doar trei jucătoare au rămas în primele 100
  5. Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO
  6. Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia
  7. Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO
  8. Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”
  9. Reacția presei din Ungaria, după ce Csikszereda a reușit să o încurce pe FCSB
  10. Mama Sabrinei Voinea, mesaj "acid" după aurul fiicei sale: "Data viitoare mă voi supăra și mai tare"