S-a luat decizia în cel mai bizar caz din istoria Cupei Davis: "O situație rară, nefericită și extrem de sensibilă"

Belgia a obținut o victorie bizară împotriva naționalei din Chile în Cupa Davis, după un moment controversat.

După meciurile de simplu de sâmbătă echipele erau la egalitate, dar Belgia a preluat conducerea cu 2-1 datorită victoriei perechii Sander Gille și Joran Vliegen împotriva chilienilor Tomas Barrios Vera și Nicolas Jarry la dublu.

În următorul meci de simplu, Cristian Garin (Chile) și Zizou Bergs (Belgia) și-au împărțit primele două seturi, ducând partida în decisiv, care s-a încheiat într-un mod neobișnuit și controversat.

La scorul de 5-5 în setul final, Bergs a reușit un break și, în timp ce sărbătorea avantajul câștigat, s-a ciocnit de Garin la fileu în timpul schimbului de terenuri, împingându-l accidental la pământ. Deși Garin a primit îngrijiri medicale și a fost declarat apt de joc, el nu a revenit pe teren. Ca urmare, Chile a fost penalizată cu trei încălcări consecutive ale timpului regulamentar, ceea ce a dus la pierderea unui game. Astfel, Bergs a câștigat meciul cu 6-3, 4-6, 7-5, oferind Belgiei un avantaj decisiv de 3-1.

Federația Internațională de Tenis (ITF) a reacționat.

„Aceasta a fost o situație rară, nefericită și extrem de sensibilă. Toți cei implicați, inclusiv medicul independent, au respectat procedurile și regulamentele în vigoare”, a transmis ITF într-un comunicat.

„Înțelegem emoțiile generate de acest incident neobișnuit, însă decizia finală a fost luată după analizarea tuturor faptelor și circumstanțelor unice ale cazului”.

Belgia va întâlni Australia în runda a doua.

