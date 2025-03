Sportiva de top care le râde în nas contestatarilor: "Joacă tenis. Încasează cecurile. Repetă"

Câștigurile din tenis sunt imense, mai ales pentru jucătorii aflați în Top 50 sau chiar Top 100.

După două ore și jumătate de tenis, americanca Danielle Collins (14 WTA) a triumfat în disputa cu compatrioata ei Hailey Baptiste (100 WTA).

Collins s-a impus cu 5-7, 6-2, 6-4 și va juca în turul trei la Indian Wells cu Elina Svitolina.

Americanca a avut un moment viral la Australian Open, când a declarat că nu o deranjează fluierăturile publicului, întrucât "a încasat cecul ăla gras" și poate merge în vacanțe de cinci stele cu prietenele ei.

Collins și-a lansat la Indian Wells o linie de tricouri pe care e imprimat noul ei slogan: "Play tennis. Cash Checks. Repeat" - "Joacă tenis. Încasează cecurile. Repetă". Pe fundal se aude discursul ei de la Melbourne.

Danielle Collins came out with some merch.

“Play tennis. Cash checks. Repeat.”

The audio… the way she blew the kiss.. the finger snap…

There will never be another Danielle Collins. 😂😂😂 pic.twitter.com/GVQ2zA2PX1