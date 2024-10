"Povestea Danimal nu a ajuns la final”. Anunțata retragere a jucătoarei de tenis s-a anulat

Americanca Danielle Collins, numărul nouă mondial, s-a răzgândit în privinţa retragerii la finalul sezonului şi a decis să joace şi în 2025, a anunţat joi jucătoarea în vârstă de 30 de ani într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Collins, supranumită „Danimal” pentru stilul său agresiv de joc, anunţase că se va retrage la sfârşitul sezonului 2024 pentru a-şi întemeia o familie, după ce a pierdut în runda a doua a Australian Open în ianuarie.

"Deşi am fost foarte entuziasmată şi nerăbdătoare să-mi închei cariera de tenis într-o notă pozitivă în acest an şi să încep următorul capitol al vieţii mele, lucrurile nu au mers aşa cum am plănuit", a scris Collins pe pagina sa de Instagram.

"Aşadar, povestea Danimal nu a ajuns la final. Voi fi din nou în circuit în 2025”.

Collins a explicat că s-a confruntat cu unele probleme de sănătate în ultimele luni, inclusiv un diagnostic de endometrioză, şi a dat de înţeles că planurile sale de a întemeia o familie nu s-au dovedit atât de simple pe cât spera.

„Problema cu endometrioza şi fertilitatea este o provocare uriaşă pentru multe femei şi ceva ce eu trăiesc, dar sunt pe deplin încrezătoare în echipa cu care lucrez”, a adăugat ea. "Doar că va dura un pic mai mult decât am crezut ".

Collins a fost numită vineri în echipa Statelor Unite pentru turneul United Cup din Sydney şi Perth, ceea ce sugerează că va fi la Melbourne Park pentru primul Grand Slam al anului la mijlocul lunii ianuarie.

