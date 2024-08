Prima mare surpriză de la US Open: o favorită a fost eliminată după aproape trei ore

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, locul 1 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la US Open, ultimul grand slam al anului.

Swiatek s-a impus, scor 6-4, 7-6 (8/6), în faţa sportivei ruse Kamila Rahimova, locul 79 mondial.

Meciul a durat o oră şi 52 de minute.

În turul doi, Swiatek va evolua cu sportiva japoneză Ena Shibahara, locul 217 mondial.

În schimb, Danielle Collins, locul 11 mondial, a fost eliminată în primul tur de Caroline Dolehide (locul 49 mondial), scor 1-6, 7-5, 6-4, după un meci care a durat 2 ore şi 41 de minute.

Pentru Danielle Collins a fost ultima participare la US Open, ea anunțându-și retragerea la finalul acestui sezon.

