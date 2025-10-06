Jucătoarea de origine rusă din WTA a decis să spună Stop: "Nu pot suporta mai mult ca femeie"

Numărul 19 mondial, Daria Kasatkina, spune că se află la „limita rezistenței” şi a pus capăt sezonului mai devreme, descriind programul ca fiind „prea încărcat, din punct de vedere mental și emoțional”, relatează BBC.

Jucătoarea în vârstă de 28 de ani şi-a schimbat naționalitatea din rusă în australiană în martie, după ce a criticat legile LGBTQ+ din țara sa și războiul din Ucraina.

Ea a avut probleme cu forma fizică în acest an, nereușind să câștige niciun titlu și terminând cu un bilanț de 19-21.

Kasatkina a spus că stresul emoțional cauzat de schimbarea naționalității a contribuit la dificultățile ei, inclusiv faptul că nu și-a văzut tatăl timp de patru ani.

„De mult timp nu mă simt bine și, sincer să fiu, rezultatele și performanțele mele o demonstrează”, a scris ea într-o declarație lungă. "Sunt la limita rezistenței și, din păcate, nu sunt singură. Adăugați la toate acestea stresul emoțional și mental legat de schimbarea naționalității și veți vedea că nu pot face față și suporta mai mult ca femeie. Dacă asta mă face slabă, atunci așa să fie, sunt slabă. Cu toate acestea, știu că sunt puternică și voi deveni și mai puternică dacă mă retrag și îmi reîncarc bateriile. Este timpul să mă ascult pe mine însămi, pentru o schimbare”, a afirmat ea.

Fostele jucătoare din top 5, Elina Svitolina și Paula Badosa, și-au încheiat sezonul mai devreme în ultimele săptămâni.

Ucraineanca Svitolina a declarat că „nu s-a simțit în apele sale”, în timp ce Badosa a vorbit despre impactul psihic al unei probleme cronice la spate.

Și alte jucătoare au vorbit despre impactul calendarului tenisului.

Cinci jucătoare s-au retras din cauza accidentărilor în două turnee din China săptămâna trecută, iar Iga Swiatek, de șase ori campioană de Grand Slam, a declarat că sezonul este prea lung și intens.

Asociația de Tenis Feminin (WTA) a impus jucătoarelor de top participarea obligatorie la fiecare turneu de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 și la șase turnee de nivel 500.

Majoritatea evenimentelor 1000 din WTA și ATP Tour masculin durează două săptămâni, la fel ca toate cele patru turnee de Grand Slam.

Jucătorii pot sări peste evenimentele obligatorii dacă sunt accidentați sau au motive personale, dar nu vor primi puncte în clasament sau premii în bani dacă nu joacă.

Fostul număr unu mondial Novak Djoković, care și-a redus programul în ultimii ani pentru a-și proteja corpul, a făcut apel la jucători să fie mai uniți în forțarea schimbării.

