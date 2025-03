Darren Cahill, despre experiența cu Simona Halep: "Ea voia să mă simt mizerabil"

Australianul Darren Cahill, unul dintre cei mai buni antrenori de tenis din lume, a vorbit despre relația cu Simona Halep.

Cahill a fost invitat la podcastul "Tennis Insider Club", găzduit de Caroline Garcia. Darren Cahill a povestit cât de greu i-a fost să gestioneze situația cu Simona Halep în momentul în care jucătoarea din România pierdea un meci.

Halep suferea forte mult după un eșec și ar fi dorit ca și Cahill să se poarte la fel.

"Eram o persoană cu experiență în echipă (n.r. la acea vreme). Juca pentru primul ei titlu de Grand Slam, putea ajunge numărul 1 dacă se impunea în acea finală. Presiunea oamenilor din România era enormă, puteai s-o simți. A fost intens.

Știai că e destinată să câștige un titlu de Grand Slam, dar nu știi niciodată... Am decis atunci că voi fi pozitiv, pentru că eram cel mai în vârstă din echipă, cel mai experimentat. Aveam de gând să-i vând povești pozitive: Simo, totul e bine, vom ajunge acolo, continuăm să luptăm, revenim pe teren, continuăm să-ți creștem jocul, zâmbește și hai să ne bucurăm de tenis.

Era stilul greșit pentru ea pentru că suferea în interior. Nu arătam niciun pic de empatie. Nu sufeream alături de ea. Sufeream, dar nu o arătam. Eu eram pozitiv, iar ea voia să mă simt mizerabil așa cum se simțea ea".

Cahull a descris un alt moment tensionat, petrecut după meciul cu Șarapova de la US Open.

"A jucat destul de bine, iar după meci a venit la mine să discutăm despre meci, avea lacrimi în ochi. M-a întrebat cum a jucat.

Eu am început să vorbesc despre aspectele tehnice... un idiot. Nu voia să audă asta. S-a ridicat, eu eram la mijlocul unei propoziții, și a plecat plângând.

Teo Cercel, preparatorul fizic, mergea după Simona în vestiar și a trecut pe lângă mine, s-a uitat la mine și mi-a făcut semn să mă opresc. A venit apoi la mine și mi-a spus Ascultă, știu ce încerci să faci, dar câteodată ești prea dur cu ea. E o fată tânără, nimeni nu se aștepta să fie o tenismenă atât de bună, face o treabă grozavă, poate că uneori doar trebui s-o îmbrățișezi și să-i spui c-o iubești. A doua zi am văzut-o și i-am spus-o. Ultimele opt săptămâni sunt din cauza mea. Am făcut o mare greșeală.

Știu că suferi, și eu sufăr, dar pe interior, am început să plâng și am îmbrățișat-o. A început și ea să plângă și mi-a zis că aștepta îmbrățișarea asta de trei luni. I-am zis dacă vrei să mă concediezi acum... bine, voi pleca. A zis nu, e ok. Două săptămâni mai târziu pleacă în Asia, joacă cu Șarapova și o bate. Toată presiunea fusese ridicată de pe umeri și se putea bucura din nou de tenis. Nu acela era stilul meu de a antrena, dar m-a învățat o lecție importantă", a mai spus australianul.

