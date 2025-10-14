A câștigat zeci de milioane de euro din sport, dar șochează: „Tenisul este un sport foarte scump”

Retras din activitate de un an, fostul jucător de tenis austriac Dominic Thiem (32 de ani) are o viziune critică asupra sportului său, pe care îl consideră mult prea costisitor pentru tineri şi rezervat familiilor înstărite.

Retras la doar 30 de ani anul trecut din cauza unor probleme fizice, jucătorul de tenis austriac câştigător al US Open în 2020 afirmă cu tărie: sportul său este rezervat celor bogaţi „pentru că pregătirea costă scump”, estimează el în podcastul Business of Sport.

Pentru a combate această formă de nedreptate, unul dintre puţinii jucători care au reuşit să contracareze (pe scurt) trio-ul Federer-Nadal-Djokovic şi-a lansat propria academie: „Încercăm să ajutăm familiile cele mai sărace, astfel încât, dacă un tânăr talent se afirmă, să-şi poată urma visul. Dar tenisul este foarte scump.”

„Între 13 şi 18 ani, şi până când un tânăr poate să-şi câştige singur existenţa, trebuie să cheltuiţi între 80.000 şi 100.000 de euro pe an. Vorbim deci de aproape un milion de euro în total, o sumă incredibilă pe care practic nimeni nu şi-o poate permite. Chiar dacă îi ajutăm pe părinţi şi găsim sponsori sau investitori pentru a le finanţa cariera, rămâne totuşi foarte scump.”

Pentru a-şi susţine discursul, Dominic Thiem dă exemplul unui jucător talentat de 17 ani din academia sa. „Astăzi, el participă la US Open juniori. Este foarte bun. Dar când ai 15 sau 16 ani şi începi să joci turneele de Grand Slam pentru juniori, călătoreşti aproape ca profesioniştii, adică 30-35 de săptămâni pe an, fără premii în bani. Trebuie să plăteşti, aşa că ai nevoie de ajutor”, conchide tânărul austriac retras din activitate.

