Suma uriașă pe care Drake a pariat-o la finala US Open. Cât de inspirat a fost rapperul american

Drake a considerat un adevărat "blestem". De câte ori se apropie de o echipă sau de un sportiv, urmează dezastrul.

Așa s-a întâmplat și la finala US Open. Rapperul american a pariat 210.000 de dolari pe victoria lui Taylor Fritz în meciul cu Jannik Sinner.

Dacă americanul ar fi câștigat, Drake s-ar fi ales cu peste 800.000 de dolari în conturi.

Doar că Jannik Sinner s-a impus fără probleme, în minim de seturi, iar Drake a pierdut toți banii.

Drake put a $210,000 bet on Taylor Fritz to beat Jannik Sinner today at the US Open.

“Continuing my record as the most daring sports better in history with the most losses 😂”

The Drake curse is real. Jannik in straight sets confirmed. pic.twitter.com/nHzOkyT5a9