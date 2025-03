Emma Răducanu a decis. Cine va fi noul ei antrenor

Emma Răducanu va începe o perioadă de probă cu antrenorul slovac Vladimir Platenik când va juca joi, în primul tur la Indian Wells.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani o pregătea pe Lulu Sun când jucătoarea calificată din Noua Zeelandă a învins-o pe Răducanu în turul patru de la Wimbledon, în iulie anul trecut.

Platenik a lucrat cu compatrioata sa Dominika Cibulkova când aceasta a ajuns în semifinalele French Open în 2009 şi le-a mai antrenat pe rusoaicele Daria Kasatkina şi Veronika Kudermetova.

Tom Welsh, antrenorul Academiei Loughborough, a fost de acord să i se alăture lui Răducanu pentru Indian Wells, dar acest lucru a fost anunţat ca un aranjament unic.

Răducanu, care a rămas fără antrenor permanent de când Nick Cavaday s-a retras din motive de sănătate după Australian Open din ianuarie, joacă cu japoneza Moyuka Uchijima în primul meci de la Indian Wells.

„Nu vreau să mă grăbesc în nimic, dar caut, găsesc opţiuni şi stabilesc discuţii”, a declarat Răducanu, 22 de ani, pentru BBC Sport înainte de turneu.

„Cred că odată ce am o structură în loc, mă voi simţi foarte stabilă - în timp ce în Orientul Mijlociu a fost foarte dificil pentru mine pentru că nu am avut într-adevăr nicio direcţie sau sfaturi, şi a fost foarte dificil să fac totul pe cont propriu. Sunt genul acela de persoană care are nevoie de un plan şi de pregătire. Asta este ceea ce construiesc şi asta mă face să mă simt mai confortabil”, a subliniat ea.

Răducanu a câştigat un singur meci de la plecarea lui Cavaday, dar a avut de-a face şi cu un bărbat care a urmărit-o la patru turnee înainte de a primi un ordin de restricţie din partea poliţiei din Dubai.

Campioana din 2021 de la US Open a lucrat anterior cu o gamă largă de antrenori, printre care Nigel Sears, Andrew Richardson (care a fost responsabil în timpul cursei sale spre titlu la New York), Torben Beltz, Dmitry Tursunov şi Sebastian Sachs.

Acest post nu a fost anunţat oficial, dar Răducanu a dat o idee a ceea ce caută atunci când a fost întrebată despre calităţile ideale ale unui antrenor.

„Aş spune etica muncii şi o pasiune autentică şi entuziasm pentru ceea ce fac”, a spus ea.

„Sunt genul de persoană care are zile de antrenament foarte lungi, dar nu mi se pare că muncesc. Aş spune că cineva care nu vede neapărat ceea ce face ca pe o muncă, cineva care are cu adevărat acea dorinţă şi acea foame de a obţine cele mai bune rezultate şi de a câştiga titluri importante. Cred că este ceva ce mulţi oameni spun că au, dar nu au neapărat. O poţi simţi şi cred că eu sunt o persoană foarte bazată pe sentimente”, a subliniat ea.

