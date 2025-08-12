Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore

Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA.

Emma Răducanu (22 de ani, locul 39 WTA) a stat aproape de Arina Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) în primul set, pierdut cu 6 (3)-7, apoi a reușit să îi ia un set liderului mondial, 6-4.

În decisiv, Emma a luptat extraordinar, i-a pus probleme Sabalenkai, dar a cedat cu 6 (5)-7 și a părăsit turneul feminin de la Cincinnati în faza 16-imilor, după un meci de trei ore și nouă minute.

Răducanu se va pregăti, acum, de US Open. Jucătoarea cu origini românești a câștigat competiția în 2021.

