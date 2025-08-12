Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 12 August 2025, ora 07:10
234 citiri
Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
Emma Raducanu. Foto: X / @RaducanuNews

Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA.

Emma Răducanu (22 de ani, locul 39 WTA) a stat aproape de Arina Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) în primul set, pierdut cu 6 (3)-7, apoi a reușit să îi ia un set liderului mondial, 6-4.

În decisiv, Emma a luptat extraordinar, i-a pus probleme Sabalenkai, dar a cedat cu 6 (5)-7 și a părăsit turneul feminin de la Cincinnati în faza 16-imilor, după un meci de trei ore și nouă minute.

Răducanu se va pregăti, acum, de US Open. Jucătoarea cu origini românești a câștigat competiția în 2021.

Al șaselea titlu pentru jucătoarea de tenis din România! Revenire spectaculoasă în finală
Al șaselea titlu pentru jucătoarea de tenis din România! Revenire spectaculoasă în finală
Jucătoarea română de tenis Miriam Bianca Bulgaru a câștigat turneul ITF (W35) de la Kursumlijska Banja (Serbia), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe...
Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati
Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati. Cîrstea...
#tenis, #Emma Raducanu, #Aryna Sabalenka , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drum liber către Inter-ul lui Chivu! Cel mai bun portar din lume, scos din lotul campioanei Europei
  2. "FCSB este terminată, în locul lui Gigi m-aș lăsa de fotbal. Să-i pună pe limbricii lui"
  3. Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
  4. Rapid ratează șansă să urce pe primul loc în Liga 1. Ce a făcut în meciul cu Oțelul
  5. Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek
  6. Cristiano Ronaldo s-a decis, după 8 ani de relație! Anunțul făcut de modelul Georgina Rodriguez FOTO
  7. Derapaj sexist în Liga 1. Ce a spus Bogdan Andone, după ce a pierdut cu Botoșani
  8. Meci nebun la Botoșani. Cum s-a descurcat FC Argeș, pe terenul moldovenilor
  9. Premieră mondială în fotbal. Meciul Barcelonei, mutat pe un alt continent
  10. Șucu a răspuns amenințărilor lui Iorgulescu: „Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie?”