Secvențe neverosimile: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune la Cincinnati

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 12 August 2025, ora 08:24
802 citiri
Secvențe neverosimile: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune la Cincinnati
Emma Răducanu FOTO Captura X

Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvențe neverosimile, în timpul meciului cu Aryna Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.

La 40-40 în setul trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot. Motivul supărării tinerei de 22 de ani a fost plânsul unui copil mic din tribune.

Când oficialul i-a spus că zgomotul provine de la un copil și a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie îndepărtat, unele persoane din public au răspuns afirmativ, iar Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobat.

În cele din urmă, a 39-a jucătoare a lumii a continuat să joace în aplauzele publicului și chiar a beneficiat de o ratare a Arynei Sabalenka la următorul punct.

Nu se știe dacă acel copil care plângea a fost într-adevăr rugat să părăsească tribunele, dar duelul dintre Emma Răducanu și Aryna Sabalenka a mers până în setul decisiv.

Și, așa cum se întâmplă adesea în acest sezon, precum și în primul set de luni, belarusa și-a învins rivala după puțin peste trei ore de un meci de o intensitate debordantă.

Cu a 18-a sa victorie în tie-break în 2025, Aryna Sabalenka a stabilit un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open.

În optimi, Sabalenka va evolua cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.

Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA....
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a...
#tenis, #Emma Raducanu, #Aryna Sabalenka, #Cincinnati , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secvențe neverosimile: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune la Cincinnati
  2. Cazul Ianis Hagi: echipa care a încheiat negocierile cu fotbalistul român
  3. Rapid, "furată" de arbitri în meciul cu Oțelul? Constantin Gâlcă: "Este penalty clar"
  4. "Eu sunt Becali și să asculte toți de mine! Și Șucu, și toți!"
  5. Drum liber către Inter-ul lui Chivu! Cel mai bun portar din lume, scos din lotul campioanei Europei
  6. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc
  7. "FCSB este terminată, în locul lui Gigi m-aș lăsa de fotbal. Să-i pună pe limbricii lui"
  8. Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
  9. Rapid ratează șansă să urce pe primul loc în Liga 1. Ce a făcut în meciul cu Oțelul
  10. Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek