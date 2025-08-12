Secvențe neverosimile: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune la Cincinnati

Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvențe neverosimile, în timpul meciului cu Aryna Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.

La 40-40 în setul trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot. Motivul supărării tinerei de 22 de ani a fost plânsul unui copil mic din tribune.

Când oficialul i-a spus că zgomotul provine de la un copil și a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie îndepărtat, unele persoane din public au răspuns afirmativ, iar Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobat.

Emma Raducanu was complaining about the distracting noises in the crowd in her match against Aryna Sabalenka Chair Umpire: “It’s a child, do you want me to send the child out of the stadium?” 😭 pic.twitter.com/rTi9wXpovl — Kicks (@kicks) August 11, 2025

În cele din urmă, a 39-a jucătoare a lumii a continuat să joace în aplauzele publicului și chiar a beneficiat de o ratare a Arynei Sabalenka la următorul punct.

Nu se știe dacă acel copil care plângea a fost într-adevăr rugat să părăsească tribunele, dar duelul dintre Emma Răducanu și Aryna Sabalenka a mers până în setul decisiv.

Și, așa cum se întâmplă adesea în acest sezon, precum și în primul set de luni, belarusa și-a învins rivala după puțin peste trei ore de un meci de o intensitate debordantă.

Cu a 18-a sa victorie în tie-break în 2025, Aryna Sabalenka a stabilit un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open.

În optimi, Sabalenka va evolua cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.

