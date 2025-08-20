Emma Răducanu, moment bizar la fileu. A refuzat îmbrățișarea VIDEO

Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovic/Olga Danilovici, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marți. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.

Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marți: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Răducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021. Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriți principali.

La finalul partidei, Jack Draper a vrut să o îmbrățișeze pe Emma, însă aceasta a refuzat, preferând un salut simplu.

"Jack părea pregătit să îi ofere Emmei o îmbrățișare, dar jucătoarea de 22 de ani a preferat să îi întindă mâna. Apoi, Răducanu a trecut la Pegula, pe care a îmbrățișat-o călduros. Aceleași strângeri în brațe afectuoase au avut loc între Carlitos și Jessica, respectiv Jack", notează englezii de la Daily Mail sub titlul: "Salut stânjenitor".

Raducanu didn’t want to hug Draper🤣 pic.twitter.com/wvKypE7FZV — K (@bethdutton_k) August 19, 2025

Ads