Emma Răducanu, moment bizar la fileu. A refuzat îmbrățișarea VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:16
789 citiri
Emma Răducanu, moment bizar la fileu. A refuzat îmbrățișarea VIDEO
Emma Răducanu FOTO Captura X

Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovic/Olga Danilovici, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marți. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.

Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marți: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Răducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021. Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriți principali.

La finalul partidei, Jack Draper a vrut să o îmbrățișeze pe Emma, însă aceasta a refuzat, preferând un salut simplu.

"Jack părea pregătit să îi ofere Emmei o îmbrățișare, dar jucătoarea de 22 de ani a preferat să îi întindă mâna. Apoi, Răducanu a trecut la Pegula, pe care a îmbrățișat-o călduros. Aceleași strângeri în brațe afectuoase au avut loc între Carlitos și Jessica, respectiv Jack", notează englezii de la Daily Mail sub titlul: "Salut stânjenitor".

Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu
Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu
Cei doi câștigători de la Cincinnati, Carlos Alcaraz și Iga Swiatek, așteptați să joace marți seară primul lor meci mixt la US Open, au călătorit împreună la Flushing Meadows cu un...
”Triunghi amoros” la US Open, cu Emma Răducanu în prim-plan. Pretendenții tenismenei, față în față, cu britanica de origine română lângă ei
”Triunghi amoros” la US Open, cu Emma Răducanu în prim-plan. Pretendenții tenismenei, față în față, cu britanica de origine română lângă ei
Lista finală de jucători pentru noul turneu de tenis de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, în noua sa versiune, cu 1 milion de dolari premiul pentru învingători,...
#tenis, #Emma Raducanu, #carlos alcaraz, #jack draper, #Jessica Pegula , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anunt total neasteptat, la o saptamana dupa ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emma Răducanu, moment bizar la fileu. A refuzat îmbrățișarea VIDEO
  2. Gigi Becali confirmă noul transfer de la FCSB: atacantul vine de la o rivală din Superligă
  3. S-a despărțit de Badosa și nu își mai revine: clipe dificile pentru fostul număr 3 ATP
  4. Surpriza de proporții pe care o pregătește Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie
  5. Rușii au dat lovitura la Otopeni, cu un record mondial uimitor
  6. Eșec pentru Novak Djokovic în primul meci de la US Open. Alte rezultate
  7. Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor! A adus la FCSB atacantul mult dorit de la Universitatea Cluj
  8. Mutarea care îi poate relansa cariera lui Ianis Hagi! E dorit de o echipă titrată
  9. Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! A investit o sumă imensă și acum așteaptă rezultatele
  10. Lovitura carierei pentru Louis Munteanu! Clubul mare din Spania care e pe urmele lui