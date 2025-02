Emil Boc, despre infrangerea Romaniei in semifinalele Fed Cup si atmosfera senzationala de la Rouen

Emil Boc a vorbit despre semifinala de Fed Cup pierduta de Romania in fata Frantei, cu 2-3.

Lider de galerie la Rouen, primarul orasului Cluj-Napoca spune ca "e o infrangere cat o victorie".

"E o infrangere cat o victorie, am pierdut statistic meciul, dar am castigat ceva ce nu poate fi exprimat in cuvinte. Am castigat o echipa superba, am castigat Romania frumoasa care a fost in Franta, dar si admirabilii suporteri ai Romaniei din toate colturile tarii si din toata Europa. A fost un moment de unire si de spiritualitate romaneasca rar intalnit", a spus Emil Boc intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

"Rar am intalnit un asemenea moment, ca cel de la intonarea imnului, pe o arena din Romania, daramite pe o arena din strainatate. Publicul din tribune a fost pur si simplu de nedescris in cuvinte. Impecabili, fair-play, romanii si-au sustinut exemplar nationala. N-am simtit oboseala nicio secunda, chiar daca am stat cate 10 ore in sala. Ne-am sincronizat cu toti romanii din toate colturile salii, indiferent de locul unde au stat. Cred ca si cei din fata televizoarelor au simtit acelasi lucru", a adaugat acesta.

Ads

Emil Boc e, bineinteles, dezamagit de ratarea calificarii in finala, dar ii indeamna pe romani sa vada partea plina a paharului.

"Fratilor, haideti sa vedem partea plina a paharului! La anul suntem in sferturi, suntem tot in Grupa Mondiala, la anul putem fi in finala in cazul in care castigam doua meciuri. Trebuie sa avem grija de fete si sa le multumim pentru ceea ce au facut. Avem o tristete in suflet ca n-am mers in Australia, dar sa pastram o Romanie frumoasa in teren si in afara lui. La Rouen asa a fost. Toti ne-au privit cu respect, ne-am comportat european, am fost tratati european, am fost cetateni europeni de prim rang intr-un oras european de o calitate exceptionala".

Romania a fost invinsa dramatic de Franta, scor 3-2, in semifinalele editiei din 2019 a Fed Cup.

In meciul decisiv de dublu, Simona Halep si Monica Niculescu au pierdut dupa trei seturi extrem de disputate in fata perechii formate din Caroline Garcia si Kristina Mladenovic, cu 7-5, 3-6, 4-6.

In finala Fed Cup, Franta va da piept, in luna noiembrie, cu Australia.

Ads