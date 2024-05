Exclusiv Ce pedeapsa risca Eugenie Bouchard dupa gestul rusinos facut la adresa Alexandrei Dulgheru

Eugenie Bouchard risca sa fie pedepsita de Federatia Internationala de Tenis pentru gestul rusinos pe care l-a facut la adresa Alexandrei Dulgheru, la ceremonia in care s-a stabilit programul meciurilor Canada - Romania, din barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup.

Potrivit informatiilor obtinute de Ziare.com, jucatoarea din Canada risca o amenda in valoare de 10 mii de dolari pentru ca a refuzat sa o salute pe Alexandra Dulgheru.

Conform regulamentului de desfasurare a meciurilor din Fed Cup, jucatoarele sunt obligate sa aiba un "comportament sportiv si decent" la adresa adversarelor.

Din informatiile Ziare.com, observatorul special trimis de Fed Cup la Montreal ar trebui sa realizeze un raport suplimentar, pe care trebuie sa-l trimita catre Federatia Internationala, iar apoi se va decide sanctiunea jucatoarei din Canada.

Cea mai valoroasa jucatoare a Canadei a refuzat sa dea mana cu Alexandra Dulgheru la finalul ceremoniei, spre stupoarea celor prezenti.

Organizatorii le-au cerut jucatoarelor sa dea mana, romanca s-a conformat, dar Bouchard a refuzat.

Iata programul complet:

Sambata, 18 aprilie

Francoise Abanda - Irina Begu

Eugenie Bouchard - Alexandra Dulgheru

Duminica, 19 aprilie

Eugenie Bouchard - Irina Begu

Francoise Abanda - Alexandra Dulgheru

Gabriela Dabrowski/ Sharon Fischman - Andreea Mitu/ Raluca Olaru

Primele partide ale zilei au ca ora de start 20:00, ora Romaniei, si vor fi transmise in direct de Ziare.com.