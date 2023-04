Fed Cup: Seful tenisului romanesc anunta o surpriza in lotul nostru

George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, a vorbit despre o surpriza in lotul pentru meciurile cu Canada din barajul pentru Grupa Mondiala I a Fed Cup.

Acesta este convins ca Sorana Carstea va reveni din nou la lot, daca va reusi sa treaca peste accidentarea de la umar.

"Daca va fi apta de joc si forma sa va fi buna, probabil ca va face parte din echipa. Eu am inteles ca se simte mai bine si vrea sa revina in calendar", a spus George Cosac la Dolce Sport.

Cel mai probabil, Sorana Carstea o va inlocui pe Alexandra Dulgheru, daca Alina Tecsor va opera schimbarea despre care Cosac a vorbit.

Sorana Carstea a contribuit decisiv la calificarea Romaniei in Grupa Mondiala II, insa in ultima perioada a avut rezultate sub asteptari si a cazut pe locul 102 in ierarhia WTA.

Romania - Canada, in playoff-ul pentru Grupa Mondiala a Fed Cup

Echipa nationala a Romaniei va intalni Canada in barajul pentru accederea in Grupa Mondiala I a Fed Cup (primele opt echipe din lume).

Confruntarea va avea loc in Canada, pe 18 si 19 aprilie, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.

Componenta lotului Canadei la ultimul meci: Sharon Fichman (134 WTA), Gabriela Dabrowski (185 WTA), Francoise Abanda (230 WTA) si Charlotte Robillard-Millette (814 WTA).

In lotul Canadei ar putea reveni insa Eugenie Bouchard, ocupanta locului 7 in clasamentul WTA.

Canada a ajuns la baraj dupa ce a fost invinsa cu 0-4 de Cehia.

C.S.