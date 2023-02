Mesajul Simonei Halep pentru autoritatile din Bucuresti dupa victoria Romaniei din Fed Cup

Simona Halep a avut un mesaj pentru autoritatile din Bucuresti dupa ce Romania a castigat confruntarea cu Marea Britanie din Fed Cup.

Sportiva noastra a facut un apel la clasa politica sa puna umarul pentru ca tara noastra sa aiba in Capitala o arena de tenis cu o capacitate foarte mare.

In aceasta arena, Simona ar vrea sa dispute turneul feminin ce are loc in luna iulie si meciurile de Fed Cup.

"Avem nevoie de o arena foarte mare. Multi oameni au vrut sa vina sa vada tenis, insa spatiul nu ne-a permis. Imi doresc ca Romania sa aiba o arena foarte mare si sa avem evenimente cat mai mari, cat mai multe", a afirmat Simona Halep intr-o conferinta de presa.

Echipa Romaniei a jucat in treut pe teren deschis la Arenele BNR, insa terenul principal nu mai are aviz ISU si nu se mai poate juca pe el.

Romania a castigat confruntarea cu Marea Britanie si s-a impus in barajul pentru Grupa Mondiala II.

Pentru echipa noastra au castigat Simona Halep (cu Heather Watson si Johanna Konta) si Irina Begu (cu Heather Watson). Sorana Cirstea a pierdut la simplu (cu Johanna Konta), iar la dublu am cedat prin Simona Halep si Monica Niculescu (cu Laura Robson/Jocelyn Rae).

Astfel, echipa noastra s-a calificat intre primele 16 echipe din lume.

C.S.

