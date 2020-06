Play-off-ul si turneul final al Fed Cup, amanate pentru 2021. Romania va juca in februarie

Ziare.

Romania avea programata in play-off, in aprilie, o confruntare cu Italia, la Cluj-Napoca, intalnire amanata in martie.Turneul final era programat de asemenea in luna aprilie (14-19 aprilie, la Budapesta).Confruntarile se vor disputa in intervalul 13-18 aprilie 2021, la Budapesta, pe Laszlo Papp Arena. Cele 12 echipe calificate vor juca astfel anul viitor.Tragerea la sorti a play-off-ulul, din acest an, ramane valabila, iar meciurile vor avea loc in februarie 2021.Competitia isi va relua formatul normal in 2022.