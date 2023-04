TVR, acuzata ca nu a platit o suma modesta pentru a transmite meciurile din Fed Cup: Care sunt primele explicatii

Televiziunea Romana este acuzata ca nu a platit o suma infima pentru a transmite meciurile din Fed Cup, disputate weekendul trecut, jocurile romancelor ajungand astfel sa fie televizate pe un post cu o audienta mult mai mica, in speta Dolce Sport.

Potrivit jurnalistului Rares Bogdan, de la Realitatea TV, postul public ar fi trebui sa plateasca numai 30 de mii de euro pentru a transmite cele cinci meciuri din intalnirea dintre Romania si Cehia.

Acesta continua si sustine ca din cauza acestei hotarari a TVR milioane de romani nu le-au putut urmari in direct pe Simona Halep sau Monica Niculescu.

Unul dintre jurnalistii TVR, Dragos Patraru, a oferit explicatii complete in aceasta disputa dupa ce, spune el, a discutat chiar cu seful departamentului sport de la postul public, Emil Hossu-Longin.

Intr-un amplu post scris pe blogul personal, Patraru sustine ca responsabil pentru aceasta situatie este Stelian Tanase, fostul sef al TVR.

"1. Drepturile pentru aceasta competitie s-au luat acum aproape trei ani. Se liciteaza pe pachete, pe mai multi ani, ca la handbal, daca vreti un exemplu recent. In acea perioada, un alt geniu al managementului tv, Stelian Tanase, le spunea angajatilor TVR ca televiziunea nationala nu inseamna doar sport si s-o lase mai moale cu transmiterea tuturor prostiilor. Fed Cup asta era una dintre prostii. Dar pe Tanase l-a tinut in scaun la TVR partidul care l-a propus si pe Rares Bogdan.

2. TVR a cumparat cele mai multe drepturi, in ultimii 26 de ani, prin EBU, o asociatie non-profit a televiziunilor publice din Europa. In ultimii ani, EBU are o concurenta serioasa si a inceput sa piarda evenimente, pentru ca altii, firme care vor sa faca profit, platesc mai mult pentru drepturi.

3. Dolce a castigat drepturile pe vremea cand Romania nu conta in competitie, iar acum doi ani, pe vremea lui Stelian Tanase, Dolce a avut drept de prelungire. Ca idee, Dolce si RCS pot oferi, la fiecare licitatie, de trei ori mai mult decat isi permite TVR. Sigur, TVR ar trebui sa aiba bani pentru aceste competitii, ca ia 70 de milioane de euro anual de la populatie, din taxa tv, dar asta e alta discutie.

Ads

4. TVR a transmis Cupa Davis pana la finalul lui 2015 si a incercat sa prelungeasca acest contract, dar ofertele concurentilor au fost mult mai mari, din punct de vedere financiar. Si, apropo, TVR e singura televiziune generalista care transmite, din situatia grea in care se afla acum (e posibil ca luna asta sa nu se plateasca salariile), si alte competitii in afara de fotbal. Numai anul asta se transmit CE de polo, CE de handbal masculin si feminin, CE de gimnastica artistica si ritmica, CE de canotaj, CE de inot, Jocurile Olimpice.

Da, nu sunt bani pentru toate competitiile sportive. Si TVR trebuie sa dea cu banul si sa aleaga ce cumpara. Daca TVR ar fi dat o caciula de bani pentru aceasta competitie, iar ea s-ar fi desfasurat fara Romania (oricum meciurile Romaniei costa extra, dupa ce ai achizitionat drepturile), nu s-ar fi gasit unii sa intrebe de ce a transmis TVR aceasta competitie? De ce a aruncat banii pe fereastra?", a scris Dragos Patraru.

Romania, invinsa dramatic de Cehia in sferturile de finala ale Fed Cup

Intalnirea dintre Romania si Cehia, din sferturile de finala ale Fed Cup, s-a disputat in weekendul trecut la Cluj.

Cehia, detinatoarea trofeului, s-a impus cu scorul de 3-2 si s-a calificat in semifinale, in timp ce Romania va juca in barajul de mentinere in Grupa Mondiala.