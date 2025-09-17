Federația i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 18:10
143 citiri
Federația i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău BREAKING NEWS
Horia Tecău. Foto: X / @TransylvaniaOpn

Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.

Fosta jucătoare, în vârstă de 36 de ani, îl înlocuieşte în această calitate pe Horia Tecău, care a demisionat în luna august. Fostul tenismen preluase acest rol în primăvara anului 2022, înaintea confruntării cu Polonia.

Sub comanda lui Tecău, România s-a calificat la turneul final al competiţiei de la Malaga, din 2024, când a fost eliminată în optimi de Japonia, scor 1-2.

România va evolua în noiembrie în playoff-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 (alături de Polonia şi Noua Zeelandă), meciurile fiind programate în sală, pe hard, în Arena Gorzów, în perioada 14-16 noiembrie 2025.

Meci "între românce" la Seul: cum s-a terminat confruntarea dintre Jaqueline Cristian și Emma Răducanu
Meci "între românce" la Seul: cum s-a terminat confruntarea dintre Jaqueline Cristian și Emma Răducanu
Jaqueline Cristian, locul 41 WTA, a fost eliminată, miercuri, de britanica Emma Răducanu, numărul 33 mondial şi cap de serie 8, în primul tur al turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de...
Retragere anunțată de Aryna Sabalenka după triumful de la US Open
Retragere anunțată de Aryna Sabalenka după triumful de la US Open
Aryna Sabalenka s-a retras de la turneul China Open din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Reuters. Jucătoarea din Belarus, care a învins-o pe Amanda...
#tenis, #Alexandra Dulgheru, #Horia Tecau , #Jean Billie King Cup
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Federația i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău BREAKING NEWS
  2. 19 suporteri, arestați înainte de PSG - Atalanta. Incidente grave la Paris
  3. Antrenorul care l-a refuzat pe Gigi Becali a semnat cu noua lui echipă. Nivelul incredibil la care a ajuns
  4. Meci "între românce" la Seul: cum s-a terminat confruntarea dintre Jaqueline Cristian și Emma Răducanu
  5. Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek
  6. Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
  7. Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunță televiziunea portugheză
  8. Marius Șumudică îl distruge pe antrenorul CFR-ului: "Trei momente șocante, îi zbura peruca aia"
  9. Retragere anunțată de Aryna Sabalenka după triumful de la US Open
  10. Cum s-a încheiat parcursul României la Campionatul Mondial: naționala noastră a revenit la un turneu final după 43 de ani